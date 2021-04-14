Госдума одобрила проект о минимальном гарантированном доходе должников

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о минимальном гарантированном доходе должников, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Госдума одобрила проект о минимальном гарантированном доходе должников
  • РИА Новости

«Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ и в ФЗ «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — говорится в пресс-релизе.

Законопроект позволит должникам подать заявление в службу судебных приставов с реквизитами банковского счёта, на котором должен быть сохранён доход в размере прожиточного минимума на его нужды и нужды лиц на его иждивении.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициатива направлена на защиту граждан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

В феврале проект о минимальном гарантированном доходе должников внесли в Госдуму.

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