Госдума одобрила проект о минимальном гарантированном доходе должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект о минимальном гарантированном доходе должников, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ и в ФЗ «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — говорится в пресс-релизе.

Законопроект позволит должникам подать заявление в службу судебных приставов с реквизитами банковского счёта, на котором должен быть сохранён доход в размере прожиточного минимума на его нужды и нужды лиц на его иждивении.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициатива направлена на защиту граждан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

В феврале проект о минимальном гарантированном доходе должников внесли в Госдуму.