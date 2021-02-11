В Госдуму внесли проект о минимальном гарантированном доходе должников

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Об этом сообщил один из авторов инициативы, первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.
В Госдуму внесли проект о минимальном гарантированном доходе должников
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, предлагается дополнить «ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России».

Кроме того, закрепляется механизм реализации прав должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. 

Ранее сообщалось, что судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из страны должников более 46 млрд рублей.

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