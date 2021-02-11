В Госдуму внесли проект о минимальном гарантированном доходе должников

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Об этом сообщил один из авторов инициативы, первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Как передаёт ТАСС, перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, предлагается дополнить «ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России».

Кроме того, закрепляется механизм реализации прав должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из страны должников более 46 млрд рублей.