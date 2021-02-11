В Госдуму внесли проект о минимальном гарантированном доходе должников
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, предлагается дополнить «ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России».
Кроме того, закрепляется механизм реализации прав должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода.
Ранее сообщалось, что судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из страны должников более 46 млрд рублей.