Экономист прокомментировал проект о минимальном гарантированном доходе должников

Экономист Михаил Делягин прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о минимальном гарантированном доходе должников.

«Если вы долг не смогли вернуть, тогда ниже прожиточного минимума у вас не отберут, это оставят. Это можно только приветствовать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это по сути шаг к кредитной амнистии.

Делягин считает такую идею правильной.

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, предлагается дополнить «ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России».

Экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой.