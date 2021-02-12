Экономист прокомментировал проект о минимальном гарантированном доходе должников
- РИА Новости
«Если вы долг не смогли вернуть, тогда ниже прожиточного минимума у вас не отберут, это оставят. Это можно только приветствовать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, это по сути шаг к кредитной амнистии.
Делягин считает такую идею правильной.
Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, предлагается дополнить «ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России».
Экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой.