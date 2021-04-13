В Пермском крае оценили ситуацию с COVID-19

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В Пермском крае зарегистрировали 105 случаев коронавируса за сутки.
В Пермском крае оценили ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 52 693. Выздоровели — 47 512.

Первым компонентом вакцины привились 115 166 человек, вторым — 68 615.

Также стало известно, что в Тверской области за сутки коронавирус был обнаружен у 89 человек, передаёт tverigrad.ru. Выздоровели 95 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 38 611 жителей, 36 645 из них выздоровели.

Обязательный масочный режим действует в области с 12 октября. С 21 декабря введены дополнительные ограничения, касающиеся пожилых жителей.

Ранее врач центра имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

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