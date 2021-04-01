Эксперт прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса

Врач центра имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

«Предстоит изучить клиническую картину, насколько тяжело у пациентов течение заболевания, осложнения в случае с новыми штаммами. Случаи пока довольно редкие», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, выявленные штаммы могли существовать и раньше, но о них не знали. Эксперт также отметил, что коронавирусы в целом склонны к изменчивости.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.