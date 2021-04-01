Эксперт прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса

Короткая ссылка
Врач центра имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса.
Эксперт прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса
  • РИА Новости

«Предстоит изучить клиническую картину, насколько тяжело у пациентов течение заболевания, осложнения в случае с новыми штаммами. Случаи пока довольно редкие», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, выявленные штаммы могли существовать и раньше, но о них не знали. Эксперт также отметил, что коронавирусы в целом склонны к изменчивости.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить