В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Татарстане выявили 34 случая COVID-19.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрировано 19 868 заболевших. Выздоровели 16 973 пациента, включая 42 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что за сутки в Кировской области зарегистрировали 78 случаев коронавирусной инфекции, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В больницах лечатся 1400 пациентов, на дому — 2300.

Выздоровели за последние 24 часа 159 жителей.

Ранее врач центра имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

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