Почти 25% россиян хотели бы возглавить компанию, где работают

Практически каждый четвёртый трудоустроенный россиянин хотел бы стать директором компании, в которой работает. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, 24% россиян заявили, что хотели бы возглавить компанию, в которой работают. При этом у 62% опрошенных такого желания нет.

Программисты мечтают стать директорами компаний, в которых трудятся, чаще представителей других популярных профессиональных групп (35%).

Хотели бы возглавить бизнес, в котором заняты, 31% менеджеров по закупкам, 28% кладовщиков и 27% охранников. Реже всего мечтами о директорском кресле делились секретари (6%), бухгалтеры (11%) и врачи (13%).

Всего в опросе приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения страны, имеющих постоянную работу.

Ранее аналитики выяснили, сотрудники каких сфер чаще других получали премию по итогам I квартала 2021 года.