Автоэксперт прокомментировал возможность новых штрафов для водителей

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Полина Полетаева
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT оценил идею введения новых поправок в правила дорожного движения, которые предусматривают штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.
Автоэксперт прокомментировал возможность новых штрафов для водителей
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«Как-то обозначить временными рамками смену резины очень сложно. Придётся каждый год регулировать отдельно. А теперь представьте: автовладельцы ждут, когда начнётся смена резины, а потом массово бегут её менять. К примеру, в Москве сейчас +16...+20 °C, а в Краснодаре, где я сейчас нахожусь, холодно. То есть погодные условия тоже не однозначно говорят за то, чтобы менять резину в определённое время. Про Архангельск и Якутию я вообще говорить не буду. Там своеобразная погода, которая может не зависеть от лета или зимы», — объяснил эксперт.

По его мнению, данные меры можно ввести «только в качестве эксперимента в отдельных регионах».

«Единственная возможность — ввести отдельно в Москве или Санкт-Петербурге. Потому что очень большой поток автомобилей, и мы видим, как каждый год изнашивается асфальт. Но опять-таки это только в качестве эксперимента… И не штрафами людей пугать, а прививать культуру вождения. Потому что к штрафам привыкают в течение максимум полугода. Потом люди привыкают и их это уже не останавливает», — заключил Канаев.

Ранее стало известно, что в России с 1 июня могут появиться новые поправки в правила дорожного движения, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.

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