Автоюрист оценил идею увеличения штрафа за нарушения при проезде по железнодорожным путям

Автоюрист Юрий Панченко прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла законопроект, увеличивающий штраф за нарушения при проезде по железнодорожным путям до 5 тыс. рублей.

В беседе с URA.RU эксперт поддержал инициативу. Он выразил мнение, что размер штрафа лучше повышать дважды — по 2,5 тыс. рублей каждые два года.

«Действие ужесточения растягивается примерно на два года. Это время народ побаивается штрафа. После этого ужесточение нивелируется и перестаёт восприниматься обществом. Тогда надо штраф ещё поднимать», — сказал Панченко.

Как отметил эксперт, постоянное увеличение штрафов хорошо воздействует на уровне подсознания.

Ранее, как сообщал Nation News, эксперт рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля.