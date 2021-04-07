Эксперт предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
На онлайн-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», он заявил, что такая мера позволит уменьшить количество ДТП, покажет неотвратимость наказания.
«Мне кажется, что идея о том, что штраф должен составлять процентную долю от стоимости транспортного средства, очень неплохая. Это, может быть, произведёт впечатление», — отметил Попов.
По его словам, в процентном соотношении на дорогих машинах ездит небольшое число россиян.
Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между КАСКО и ОСАГО.