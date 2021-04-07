Эксперт предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля

Эксперт рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля.

Об этом сообщает Nation News.

На онлайн-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», он заявил, что такая мера позволит уменьшить количество ДТП, покажет неотвратимость наказания.

«Мне кажется, что идея о том, что штраф должен составлять процентную долю от стоимости транспортного средства, очень неплохая. Это, может быть, произведёт впечатление», — отметил Попов.

По его словам, в процентном соотношении на дорогих машинах ездит небольшое число россиян.

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