В России могут появиться новые штрафы для водителей
Об этом пишет «Российская газета».
Поправки должны были вступить в силу 1 июня, и если правительство утвердит их, то с лета за это нарушение начнут штрафовать на 500 рублей.
При этом, постановление правительства пока не подписано, так что требование к сезонному использованию шин в настоящее время ещё не вступило в силу.
Ранее автоюрист Юрий Панченко прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла законопроект, увеличивающий штраф за нарушения при проезде по железнодорожным путям до 5 тыс. рублей.