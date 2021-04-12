В России могут появиться новые штрафы для водителей

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В России с 1 июня могут появиться новые поправки в правила дорожного движения, предусматривающие штрафы  за вождение на летней или зимней резине вне сезона.

Об этом пишет «Российская газета».

Поправки должны были вступить в силу 1 июня, и если правительство утвердит их, то с лета за это нарушение начнут штрафовать на 500 рублей.

При этом, постановление правительства пока не подписано, так что требование к сезонному использованию шин в настоящее время ещё не вступило в силу.

Ранее автоюрист Юрий Панченко прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла законопроект, увеличивающий штраф за нарушения при проезде по железнодорожным путям до 5 тыс. рублей.

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