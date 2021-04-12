Опрос показал отношение россиян к идее сделать 12 апреля выходным

Аналитики сервиса SuperJob выяснили мнение россиян об идее сделать День космонавтики, который отмечается 12 апреля, официальным государственным праздником и нерабочим днём. RT ознакомился с данными исследования.

Так, идею объявить 12 апреля государственным праздником поддерживает почти каждый второй россиянин.

«Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, ещё 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе», — говорится в документе.

Главным аргументом тех, кто выступает за идею сделать День космонавтики выходным днём, является необходимость подчеркнуть достижения России в освоении космоса.

С другой стороны, противники такого предложения считают, что сегодня Россию сложно назвать главной космической державой, а дополнительный выходной повлечёт потери для экономики.

Аналитики также обратили внимание на то, что сторонников нового праздника и дополнительного выходного больше среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет: 55% из них высказались утвердительно, в то время как среди россиян старше 45 лет идею поддержали 39%.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов из всех регионов России.

Ранее, как сообщало РИА Новости, председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением объявить 12 апреля, когда отмечается День космонавтики, государственным праздником и нерабочим днём.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов ещё в марте напомнил, что дополнительный нерабочий день является серьёзной нагрузкой на экономику.