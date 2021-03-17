В Совфеде оценили идею сделать День космонавтики выходным

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал идею сделать День космонавтики, День учителя и День работника сельского хозяйства выходными.

«Праздники приятные, их нужно отмечать, но чтобы их сделать выходными, потребуются серьёзные бюджетные ресурсы», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Рязанский, фонд оплаты труда составляет около 24 трлн рублей и если поделить эту сумму на число рабочих дней в году, то можно увидеть, сколько нужно средств, чтобы оплатить каждому гражданину один рабочий день, который станет праздничным.

По его словам, для введения новых выходных нужно решение Российской трёхсторонней комиссии в составе правительства, профсоюзов и работодателей.

«А что касается четырёхдневной рабочей недели, если такое решение будет принято, то все праздники такого рода в неё впишутся», — добавил сенатор.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал идею сделать День космонавтики выходным.