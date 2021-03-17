В Госдуме прокомментировали идею сделать День космонавтики выходным

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал идею сделать День космонавтики выходным.

«Считаю, что 12 апреля должно быть праздничным днём, но что касается дополнительного выходного, то это предмет обсуждения и соблюдения баланса интересов и работников, и работодателей», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, те выходные праздничные дни, которые уже есть в Трудовом кодексе, появились в результате процесса объединения всех сторон.

Как пояснил Нилов, любой дополнительный выходной — это серьёзная нагрузка на экономику.

«Если этот день устанавливается как выходной праздничный день, тогда для сохранения баланса нужно иной праздничный день делать рабочим», — добавил он.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.