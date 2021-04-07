В Госдуме оценили ситуацию с продажей доступа к Zoom госучреждениям России

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RT
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал RT сообщения о том, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.
В Госдуме оценили ситуацию с продажей доступа к Zoom госучреждениям России
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«Эти действия Zoom могут расцениваться как недружественные, ничего хорошего в этом нет. Мы продолжаем мягкое, но последовательное противодействие друг с другом в цифровом пространстве, это касается и недружественных действий некоторых социальных сетей, теперь и данного сервиса конференц-связи», — заявил Боярский.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо развивать российские аналоги сервисов видеосвязи, которые смогут стать альтернативой Zoom.

«Мы должны развивать свои сервисы. Действительно, во время пандемии все начали искать способы провести свои совещания, конференции с помощью удалённых систем, в том числе Zoom. К счастью, это не единственная система, которая позволяет это сделать», — добавил депутат. 

Ранее IT-дирекция Высшей школы экономики сообщила, что больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom, добавив, что, по имеющейся у ВШЭ информации, данное ограничение затрагивает все российские организации с госучастием.

Между тем в пресс-службе компании заявили, что головной офис компании Zoom Video Communications в США уточняет появившиеся в СМИ сообщения о приостановке продаж доступа к сервису российским госучреждениям.

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