Кабмин выделил 9 млрд рублей производителям масла и сахара

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 млрд рублей на компенсацию части затрат производителей подсолнечного масла и сахара, участвующих в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары.

«Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство рассчитывает, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара.

Производители, которые зафиксировали цены на данные продукты, получат компенсации из расчёта 10 рублей на 1 л масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Ранее российское правительство продлило срок действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня, а на подсолнечное масло — до октября.