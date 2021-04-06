Производителям масла и сахара в России выделят 9 млрд рублей

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Российское правительство выделит производителям сахара и подсолнечного масла 9 млрд руб. на возмещение части затрат.
Производителям масла и сахара в России выделят 9 млрд рублей
  • globallookpress.com

«В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд руб», — цитирует ТАСС согласованный Минфином документ.

Отмечается, что выплаты предоставляются для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли.

Наибольшие объёмы трансфертов планируется направить в Воронежскую область.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила об отсутствии нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара.

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