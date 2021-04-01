ФАС сообщила об отсутствии риска дефицита сахара в России

Федеральная антимонопольная служба сообщила об отсутствии нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара.

Об этом информирует пресс-служба ФАС.

«Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют», — цитирует сообщение ТАСС.

Также в ФАС заявили, что служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар-песок.

Минсельхоз России также назвал текущую ситуацию на рынке сахара стабильной, дефицита этой продукции не ожидается.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что производители сахара в конце марта приостановили его продажи торговым сетям.