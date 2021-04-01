Минсельхоз России оценил ситуацию на рынке сахара

Минсельхоз России считает текущую ситуацию на рынке сахара стабильной, дефицита этой продукции не ожидается. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В министерстве добавили, что участники соглашения о стабилизации цен на сахар, которые занимают порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объёмах, полностью обеспечивающих потребности российского рынка.

Минсельхоз также сообщил, что все сахарные заводы, участвующие в соглашении, заявили о готовности заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что производители сахара в конце марта приостановили его продажи торговым сетям. Как заявили источники, это началось после сообщения о готовности кабмина выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене 36 рублей за 1 кг. В статье говорится, что производители планируют возобновить торги после получения от кабмина компенсации в размере 5 рублей за 1 кг.

Ранее правительство России приняло решение о продлении срока действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня.