Кабмин продлил срок действия соглашений о ценах на сахар и масло

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Российское правительство приняло решение о продлении срока действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня, а на подсолнечное масло — до октября.
Кабмин продлил срок действия соглашений о ценах на сахар и масло
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Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

«Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года», — заявили в правительстве.

Отмечается, что соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России обсуждает введение субсидий производителям сахара и подсолнечного масла.

В начале февраля министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что цены на сахар в России снизились после заключения соглашений о стабилизации цен.

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