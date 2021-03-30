Кабмин продлил срок действия соглашений о ценах на сахар и масло

Российское правительство приняло решение о продлении срока действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

«Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года», — заявили в правительстве.

Отмечается, что соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России обсуждает введение субсидий производителям сахара и подсолнечного масла.

В начале февраля министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что цены на сахар в России снизились после заключения соглашений о стабилизации цен.