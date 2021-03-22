Кабмин обсуждает поддержку производителей сахара и подсолнечного масла

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Правительство России обсуждает введение субсидий производителям сахара и подсолнечного масла. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Кабмин обсуждает поддержку производителей сахара и подсолнечного масла
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Заседание рабочей группы по мониторингу и реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары провёл первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов.

«Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчёта 5 рублей на 1 кг при условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объём субсидий может составить порядка 3 млрд рублей», — сообщили в правительстве.

Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину поручено внести проект соответствующего акта.

Кроме того, в целях поддержания стабильных объёмов производства подсолнечного масла «планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев», который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.

В начале февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что цены на сахар в России снизились после заключения соглашений о стабилизации цен.

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