Решетников рассказал о ценах на сахар и подсолнечное масло

Цены на сахар в России снизились после заключения соглашений о стабилизации цен, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря», — сообщил Решетников во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что цены на подсолнечное масло стабилизировались.

По данным Росстата, как сообщало РИА Новости, сахар-песок в среднем по России подешевел на 0,6%, в том числе в 34 субъектах страны — на 0,1—1%, а в 15 субъектах — на 1,1—9,2%.

В 23 субъектах России цены выросли на 0,1—0,9%, в четырёх — на 1—7,6%, а в девяти регионах цены не изменились.

С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января — на 0,5%, с 19 по 25 января — на 0,5%.