МЭР прогнозирует снижение инфляции в России

Короткая ссылка
Министерство экономического развития России прогнозирует снижение инфляции в стране. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы МЭР Полину Крючкову.
МЭР прогнозирует снижение инфляции в России
  • РИА Новости

Замминистра рассказала, что меры кабмина по сдерживанию цен на социально значимые товары помогли стабилизировать месячную инфляцию.

«Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении ещё не пройден», — сказала она.

Крючкова уточнила, что «речь идёт о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года».

Она отметила, что прогнозы Минсельхоза и Минпромторга относительно состояния рынка позволяют допустить, что в II квартале произойдёт снижение потребительских цен.

Ранее в Росстате сообщили, что с 19 по 25 января инфляция вторую неделю держалась на уровне 0,2%. При этом с начала года потребительские цены увеличились на 0,8%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить