МЭР прогнозирует снижение инфляции в России

Министерство экономического развития России прогнозирует снижение инфляции в стране. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы МЭР Полину Крючкову.

Замминистра рассказала, что меры кабмина по сдерживанию цен на социально значимые товары помогли стабилизировать месячную инфляцию.

«Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении ещё не пройден», — сказала она.

Крючкова уточнила, что «речь идёт о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года».

Она отметила, что прогнозы Минсельхоза и Минпромторга относительно состояния рынка позволяют допустить, что в II квартале произойдёт снижение потребительских цен.

Ранее в Росстате сообщили, что с 19 по 25 января инфляция вторую неделю держалась на уровне 0,2%. При этом с начала года потребительские цены увеличились на 0,8%.