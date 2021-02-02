МЭР прогнозирует снижение инфляции в России
- РИА Новости
Замминистра рассказала, что меры кабмина по сдерживанию цен на социально значимые товары помогли стабилизировать месячную инфляцию.
«Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении ещё не пройден», — сказала она.
Крючкова уточнила, что «речь идёт о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года».
Она отметила, что прогнозы Минсельхоза и Минпромторга относительно состояния рынка позволяют допустить, что в II квартале произойдёт снижение потребительских цен.
Ранее в Росстате сообщили, что с 19 по 25 января инфляция вторую неделю держалась на уровне 0,2%. При этом с начала года потребительские цены увеличились на 0,8%.