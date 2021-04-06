Все пункты вакцинации от COVID-19 в Ставропольском крае будут работать без выходных.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на и. о. министра здравоохранения региона Владимира Колесникова.

«Мы понимаем, что не у всех есть возможность отпроситься с работы, чтобы пройти вакцинацию. Мы делаем всё возможное, чтобы сделать этот процесс максимально удобным», — сказал он.

По его словам, новый график будет касаться всех уже работающих пунктов.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.