Пункты вакцинации от COVID-19 в Ставропольском крае будут работать без выходных

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Все пункты вакцинации от COVID-19 в Ставропольском крае будут работать без выходных.
Пункты вакцинации от COVID-19 в Ставропольском крае будут работать без выходных
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на и. о. министра здравоохранения региона Владимира Колесникова.

«Мы понимаем, что не у всех есть возможность отпроситься с работы, чтобы пройти вакцинацию. Мы делаем всё возможное, чтобы сделать этот процесс максимально удобным», — сказал он.

По его словам, новый график будет касаться всех уже работающих пунктов.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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