Иммунолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

«В Москве рост заболеваемости вообще закончится к лету, так как больше некому болеть. Все или переболели, или вакцинированы», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, столица близка к тому уровню коллективного иммунитета, который остановит пандемию.

В беседе с сайтом «Москва 24» Жемчугов также дал рекомендации переболевшим коронавирусом. Он отметил, что если после болезни ощущаются затруднения в дыхании, наблюдаются нарушения памяти или слуха, а также другие постковидные симптомы, то нужно обязательно обратиться к специалисту.

«Тем более если кто-то собрался лететь в дальние страны. Чтобы не портить отдых и обратно не вернуться по страховке, сначала долечиваемся, проверяемся — и уже потом летим отдыхать», — добавил эксперт.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал снижение остроты обоняния при COVID-19.