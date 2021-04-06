Реабилитолог дал советы по вакцинации от COVID-19

Реабилитолог Леонид Дьяков дал советы по вакцинации от COVID-19.

«В день вакцинации не стоит проводить тренировки. Через три дня, если нет температуры, можно возвращаться к привычным занятиям: гулять, плавать», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, стандартная рекомендация после любой прививки — воздержаться от воздействия воды на место укола.

Что касается питания, то особых ограничений нет, оно должно быть рациональным и полноценным, считает Дьяков.

«Вакцина достаточно узко направлена на образование определённых антител, и, чтобы они образовались, нужно время. Организм тратит силы на их выработку, и поэтому нет гарантии, что в этот период человек не может подхватить простуду или вирус», — отметил он.

Как добавил эксперт, если это всё-таки произошло, то нужно соблюдать режим самоизоляции, внимательно следить за своим состоянием.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.