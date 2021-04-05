В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19. В настоящее время свободно 17% оборудованных мест.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Помощь заболевшим коронавирусом оказывают 15 стационаров, в том числе два федеральных. Развёрнуто 5347 инфекционных коек.

Из работы с пациентами с COVID-19 уже выведен ряд медучреждений. Вместе с тем, отметил губернатор Александр Беглов, система здравоохранения Санкт-Петербурга готова к возможному росту заболеваемости.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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