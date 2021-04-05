Врач рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться в солнечную погоду

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться в солнечную погоду.

«Есть два типа людей, которые плохо переносят солнечную погоду. Первая — это люди, у которых есть аллергия на солнце. У них, как правило, нехватка витамина D и дисбактериоз. Это причины аллергии», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, вторая категория страдает сосудистыми заболеваниями печени. Как пояснила Лапа, они сложно переносят безоблачную погоду, поскольку солнце активирует у них выработку определённых гормонов.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.