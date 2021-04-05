Врач рассказал, как восполнить нехватку витамина D

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Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что весной человек может испытывать дефицит витамина D.
Врач рассказал, как восполнить нехватку витамина D
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Витамин D чрезвычайно важен для организма, пояснил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

«Он вырабатывается в коже под действием солнечных лучей. И за зиму его запасы могут истощиться. Второй источник витамина D — это морская рыба. Получается, если человек рыбу не ест, то у него дефицит витамина D к концу зимы становится весьма вероятным», — сказал Михаил Гинзбург.

Витамин D фиксирует кальций в костях, поддерживает хорошую работу головного мозга и центральной нервной системы. По словам диетолога, восполнять дефицит витамина D лучше всего с помощью биодобавок.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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