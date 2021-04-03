Минцифры исключило передачу данных россиян с предустановленного софта

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Российские приложения, которые с 1 апреля предустанавливаются на компьютеры и гаджеты, соответствуют требованиям безопасности и защиты персональных данных, заявили в Министерстве цифрового развития России.
Минцифры исключило передачу данных россиян с предустановленного софта
  • © Bill Hinton
  • Gettyimages.ru

«Минцифры России уточняет, что на технику (смартфоны, планшеты, Smart TV), которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что «приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы».

Кроме того, при установке данных приложений пользователь может ознакомиться с соглашением об использовании ПО.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование АНО «Информационная культура» писала, что все российские предустановленные приложения могут передавать данные пользователей зарубежным компаниям.

С 1 апреля в России вступил в силу закон о предустановке российских программ на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах.

В марте Госдума приняла в третьем чтении поправки о штрафах за продажу смартфонов и компьютеров без предустановленного отечественного софта.

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