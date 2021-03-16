Госдума ввела штрафы за отсутствие предустановки отечественных программ

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в КоАП, согласно которым предлагается штрафовать за продажу технически сложных товаров — смартфонов и компьютеров — без предустановленного отечественного софта.
Госдума ввела штрафы за отсутствие предустановки отечественных программ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

В соответствии с законопроектом, штраф за продажу электронных девайсов без российских программ для физических лиц может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Минцифры сформировало список из примерно 30 приложений для предустановки на устройства.

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