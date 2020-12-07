Минцифры сформировало перечень приложений для предустановки на гаджеты
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Как заявили в Минцифре, всего в перечень вошло около 30 приложений, передаёт РИА Новости.
Ведомство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтверждённых аудиторскими заключениями.
В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «Электронная почта» и «Новостной агрегатор» — Mail.ru Group.
В категории антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Кроме того, на устройствах будет установлено приложение портала госуслуг и платёжной системы «Мир».
Перечень предстоит утвердить правительству.
В конце ноября стало известно, что Минцифры подготовит перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на гаджетах.
Как ожидается, сроки обязательной предустановки будут перенесены на 1 апреля 2021 года.