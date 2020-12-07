Минцифры сформировало перечень приложений для предустановки на гаджеты

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Минцифры сформировало перечень российского программного обеспечения (ПО), рекомендованного для предустановки на продаваемые в России устройства. Об этом говорится в сообщении министерства.
Минцифры сформировало перечень приложений для предустановки на гаджеты
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Как заявили в Минцифре, всего в перечень вошло около 30 приложений, передаёт РИА Новости.

Ведомство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтверждённых аудиторскими заключениями.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «Электронная почта» и «Новостной агрегатор» — Mail.ru Group.

В категории антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кроме того, на устройствах будет установлено приложение портала госуслуг и платёжной системы «Мир».

Перечень предстоит утвердить правительству.

В конце ноября стало известно, что Минцифры подготовит перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на гаджетах.

Как ожидается, сроки обязательной предустановки будут перенесены на 1 апреля 2021 года.

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