Сроки предустановки российского ПО на гаджеты могут перенести
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
В ведомстве отметили, что неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ретейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений.
В министерстве заявили, что «была услышана общая озабоченность сроками», в связи с чем в настоящий момент прорабатываются варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников».
«Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Минцифры России подготовит перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на электронных устройствах.