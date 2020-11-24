Сроки предустановки российского ПО на гаджеты могут перенести

В России могут быть перенесены до апреля 2020 года сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В ведомстве отметили, что неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ретейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений.

В министерстве заявили, что «была услышана общая озабоченность сроками», в связи с чем в настоящий момент прорабатываются варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников».

«Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Минцифры России подготовит перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на электронных устройствах.