В России подготовят перечень софта для предустановки на гаджеты

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Минцифры России подготовит перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на электронных устройствах. Это следует из постановления правительства.
В России подготовят перечень софта для предустановки на гаджеты
  • Pixabay

Соответствующий документ размещён на портале правовой информации.

К участию в отборе приглашены правообладатели программных продуктов в таких категориях, как браузеры, поисковые и навигационные системы, почтовые сервисы и мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, социальные сети, офисное программное обеспечение, антивирусные программы.

Программы будут установлены на мобильных телефонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках, а также персональных компьютерах.

Подача заявок продолжится до 1 декабря. 

Закон об обязательной предустановке российского ПО был подписан президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2019 года.

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