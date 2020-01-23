ФАС представила предложения по предустановке ПО на гаджеты

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Федеральная антимонопольная служба опубликовала концепцию проекта постановления по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ФАС представила предложения по предустановке ПО на гаджеты
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В сообщении на сайте ведомства говорится, что проект постановления регламентирует для какого оборудования, каким образом и когда должен быть обеспечен режим предустановки российского софта.

Отмечается, что 22 января в ФАС состоялось заседание рабочей группы при Экспертном совете по информационным технологиям службы, на котором присутствовали представители ФАС, Роспотребнадзора, операторов связи, различных ассоциаций и компаний-разработчиков программного обеспечения.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что на смартфонах и планшетах могут быть предварительно установлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платёжные системы. Такой же перечень программ, кроме платёжных систем, будут устанавливать также  на планшетах.

«На планшетах, компьютерах и Smart TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиза, а также просмотра программ I и II мультиплекса», — объяснил Голомолзин.

Он добавил, что, согласно концепции, предустановку отечественного софта для смартфонов сделают обязательной с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров — с 1 июля 2022 года, а для телевизоров — с 1 июля 2023 года.

Внесение концепции проекта постановления в правительство планируется в марте 2020 года.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты.

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