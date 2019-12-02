Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
- © Михаил Климентьев
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что перечень российских программ и список устройств, на которые их будут устанавливать, определит правительство.
Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.
Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о предустановке отечественного софта. Совет Федерации также одобрил законопроект.