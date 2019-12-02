Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

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Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что перечень российских программ и список устройств, на которые их будут устанавливать, определит правительство. 

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о предустановке отечественного софта. Совет Федерации также одобрил законопроект.

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