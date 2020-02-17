В Samsung оценили требования о предустановке российского софта

В компании Samsung сообщили, что требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы её работы в России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского офиса компании.

Там сообщили о готовности выполнять требования законодательства России и адаптировать деятельность согласно принятым законам.

«Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнёрами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть», — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что «Samsung имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков».

В начале декабря 2019 года российский лидер Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику.

Позднее Федеральная антимонопольная служба представила предложения по предустановке ПО на гаджеты.