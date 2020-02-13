В ФАС рассказали о доработке правил предустановки приложений на гаджеты

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин рассказал о доработке правил предустановки приложений на гаджеты.

«Проект постановления уже готов, в ближайшее время мы вынесем его на общественное обсуждение. До этого была разработана концепция, которую мы обсуждали в максимально широком формате со всеми заинтересованными участниками рынка, чтобы у них было полное понимание, какие цели мы ставим перед собой, каковы способы их достижения и как всё это будет работать», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, будет утверждён перечень видов электронных устройств, в том числе смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart ТV, и программных продуктов, которые должны быть на них предустановлены.

Как отметил Голомолзин, при разработке первоначальной концепции в ФАС считали, что только четыре типа приложений могут рассматриваться в качестве предустановленных — поисковики, навигаторы, соцсети (мессенджеры) и антивирусный софт.

«Сейчас, по итогам рассмотрения предложений участников рынка, говорится также о платёжной системе, о приложении портала госуслуг, аудиовизуальных сервисах, общедоступных каналах ТВ, электронной почте», — сообщил он.

Замглавы ФАС уточнил, что предустанавливаться будет широко используемое российское программное обеспечение, коммерчески успешное, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных, отвечающее интересам пользователей.

Голомолзин добавил, что предлагается сделать обязательной предустановку поисковиков и навигаторов на смартфоны с 1 июля 2020 года.

«Реформа будет поэтапной. Далее предлагается обеспечить предустановку антивирусов, электронной почты, платёжных систем, доступа к порталу госуслуг, социальным сетям для компьютеров с 1 июля 2021 года, аудиовизуальных сервисов, общедоступных ТВ-каналов — с 1 июля 2022 года», — сказал он.

Ранее ФАС представила предложения по предустановке ПО на гаджеты.