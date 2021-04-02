Врач рассказала о вредных для здоровья завтраках

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Врач-нутрициолог, диетолог Нина Куракина рассказала, почему не рекомендует употреблять на завтрак быстрые углеводы.
Врач рассказала о вредных для здоровья завтраках
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Как рассказала Куракина в беседе с телеканалом «Звезда», самое худшее и бесполезное, что человек может употребить на завтрак, — это кофе с круассаном и фастфуд.

Также к быстрым углеводам относятся бананы и виноград, мучные изделия, сладкое, рис, картошка,

«С учётом того, что мы имели большой промежуток времени между последним приёмом пищи и завтраком, нам это вредит, так как происходит большой выплеск инсулина в кровь, что провоцирует сахарный диабет и откладывание жиров», — сказала Куракина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала о правильном питании для здоровой кожи.

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