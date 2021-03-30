Физиотерапевт рассказала о постковидном синдроме

Физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.

«Сказать, что постковидный синдром — это набор пунктов, характерный для каждого переболевшего, нельзя. На приёме как врач восстановительной медицины я слышу множество разнообразных жалоб, которые существенно влияют на качество жизни пациентов», — заявила она в беседе с ФАН.

Среди наиболее частых симптомов — нарушение дыхательной функции, мышечные и суставные боли, страх, тревога, депрессия, синдром усталости, нарушение сна, проблемы с кожей.

Как считает Криволапова, восстановление после перенесённого COVID-19 нужно всем, даже тем, кто переболел в лёгкой форме.

«Посетите врача, узнайте, какую дыхательную гимнастику можно и нужно делать. Пройдите курс массажа и физиотерапии при отсутствии противопоказаний. Побольше гуляйте на свежем воздухе», — посоветовала она.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.