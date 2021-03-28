Путин объяснил свой отказ от публичной вакцинации от коронавируса

Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» объяснил свой отказ от публичной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы разве... должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, (как. — RT) кто-то где-то делает», — сказал он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что если «на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там», то это будет несложно.

«Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, всё что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьёзно, на мой взгляд», — добавил Путин.

23 марта Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса. По словам российского лидера, подробности его вакцинации знает только его личный врач.

В Кремле также пояснили решение Путина вакцинироваться непублично.