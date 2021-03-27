Путин после прививки «на всякий случай» приготовил градусник

Президент России Владимир Путин рассказал, что после прививки от коронавируса готовился к возможным побочным реакциям на препарат и на всякий случай положил градусник на тумбочку.

«Я на всякий случай положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — сказал Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Президент добавил, что подробности его вакцинации знает только его личный врач.

Путин сделал прививку 23 марта. Президент привился первым компонентом вакцины.

Российский лидер заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.