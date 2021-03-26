Диетолог напомнила о правилах здорового питания

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, как правильно питаться, и объяснила, что можно есть на ужин, чтобы не возникало проблем с лишним весом.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» специалист посоветовала есть пять-шесть раз в день небольшими порциями, поскольку при дробном питании увеличивается скорость обмена веществ, глюкоза в крови поддерживается на оптимальном уровне и не возникает сильного чувства голода.

Также диетолог советует принимать пищу в одно и то же время для лучшего усвоения, отказаться от перекусов, ограничить солёное и острое.

Денисова советует на ужин употреблять отварную рыбу (треска, судак) или курицу с гарниром из свежих или запечённых овощей, травяные чаи и цельнозерновой хлеб.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.