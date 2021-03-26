В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области зафиксировали 92 случая COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

После выздоровления выписаны 227 человек.

В инфекционных госпиталях лечение проходят 1765 пациентов, дома — ещё 2704.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 55 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболевших с начала эпидемии — 42 088.

Вылечился за сутки 141 житель. Общее количество выздоровевших достигло 38 061.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.