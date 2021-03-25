Эксперт оценил ситуацию с пандемией в России

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.
Эксперт оценил ситуацию с пандемией в России
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он напомнил, что введение или отмена ограничений в связи с COVID-19 — прерогатива региональных властей.

«Принятие этих решений зависит от состояния местной системы здравоохранения и темпов инфицирования населения данной территории. Если местное здравоохранение справляется, то скорость можно увеличить», — отметил эксперт.

Как добавил Жемчугов, как только иммунная прослойка будет достигнута, можно снимать ограничения.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить