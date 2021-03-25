Эксперт оценил ситуацию с пандемией в России

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.

В беседе с URA.RU он напомнил, что введение или отмена ограничений в связи с COVID-19 — прерогатива региональных властей.

«Принятие этих решений зависит от состояния местной системы здравоохранения и темпов инфицирования населения данной территории. Если местное здравоохранение справляется, то скорость можно увеличить», — отметил эксперт.

Как добавил Жемчугов, как только иммунная прослойка будет достигнута, можно снимать ограничения.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.