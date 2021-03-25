Попова отметила повышение рисков здоровью детей из-за онлайн-обучения

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Специалисты в разных странах отмечают увеличившиеся риски для здоровья школьников из-за перехода на дистанционное обучение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова отметила повышение рисков здоровью детей из-за онлайн-обучения
  • РИА Новости

«Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные (а мы занимаемся изучением этой проблемы) о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья», — приводит её слова на заседании итоговой коллегии ведомства в расширенном составе ТАСС.

С 18 января учащиеся с 6-го по 11-й класс в школах Москвы вернулись к обучению в обычном режиме. В конце сентября московские власти объявили о продлении школьных каникул на период с 5 по 18 октября. По окончании этого срока учащихся 6—11-х классов в московских школах перевели на дистанционное обучение, тогда как ученики 1—5-х классов вернулись в школы.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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