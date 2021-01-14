В Москве учащиеся с 6-го по 11-й класс возвращаются к очному обучению
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Отмечается, что транспортные карты школьников будут разблокированы.
Как уточняется, остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января.
Городские вузы и колледжи, учреждения допобразования и спортивные школы будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах.
2 декабря Собянин подписал указ, продлевающий дистанционное обучение до окончания второй четверти для учеников 6—11-х классов.
Министр просвещения России Сергей Кравцов отмечал, что если эпидемиологическая ситуация позволит, 6—11-е классы школ в Москве вернутся к очному обучению после зимних каникул.