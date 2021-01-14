В Москве учащиеся с 6-го по 11-й класс возвращаются к очному обучению

С понедельника, 18 января, учащиеся с 1-го по 11-й класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что транспортные карты школьников будут разблокированы.

Как уточняется, остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января.

Городские вузы и колледжи, учреждения допобразования и спортивные школы будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах.

2 декабря Собянин подписал указ, продлевающий дистанционное обучение до окончания второй четверти для учеников 6—11-х классов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отмечал, что если эпидемиологическая ситуация позволит, 6—11-е классы школ в Москве вернутся к очному обучению после зимних каникул.