В Москве продлили дистанционное обучение для ряда школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, продлевающий дистанционное обучение до окончания второй четверти для учеников 6—11-х классов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте мэрии.

«Внести изменения в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности»... заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова «по 6 декабря» словами «до окончания второй четверти», — говорится в указе.

Ране дистанционное обучение для старшеклассников Москвы продлевали до 6 декабря.