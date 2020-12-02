В Москве продлили дистанционное обучение для ряда школьников

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, продлевающий дистанционное обучение до окончания второй четверти для учеников 6—11-х классов.
В Москве продлили дистанционное обучение для ряда школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте мэрии.

«Внести изменения в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности»... заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова «по 6 декабря» словами «до окончания второй четверти», — говорится в указе.

Ране дистанционное обучение для старшеклассников Москвы продлевали до 6 декабря.

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