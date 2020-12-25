В Минпросвещения заявили о возможном возвращении школ в Москве к очному обучению

Если эпидемиологическая ситуация позволит, 6—11-е классы школ в Москве вернутся к очному обучению после зимних каникул. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он напомнил, что в Москве 1—5-е классы учатся в очном формате.

«Мы говорили с коллегами из Департамента образования Москвы, из министерства, что если ситуация позволит (определённая стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая), то и в Москве после зимних каникул 6—11-е классы тоже перейдут к очному формату обучения», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы намерены вернуть очное обучение во всех школах при первой возможности, когда начнётся снижение заболеваемости коронавирусом.