В Минпросвещения заявили о возможном возвращении школ в Москве к очному обучению

Короткая ссылка
Если эпидемиологическая ситуация позволит, 6—11-е классы школ в Москве вернутся к очному обучению после зимних каникул. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
В Минпросвещения заявили о возможном возвращении школ в Москве к очному обучению
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Он напомнил, что в Москве 1—5-е классы учатся в очном формате.

«Мы говорили с коллегами из Департамента образования Москвы, из министерства, что если ситуация позволит (определённая стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая), то и в Москве после зимних каникул 6—11-е классы тоже перейдут к очному формату обучения», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы намерены вернуть очное обучение во всех школах при первой возможности, когда начнётся снижение заболеваемости коронавирусом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить