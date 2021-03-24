Диетолог рассказала о вреде свежего хлеба для здоровья

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Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева рассказала о вреде свежего хлеба для здоровья.
Диетолог рассказала о вреде свежего хлеба для здоровья
  • Pixabay

«Считается, что свежий хлеб обладает большей кислотностью. Поэтому при заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, когда хлеб черствеет, его структура меняется, и этот процесс влияет на полезные и вредные свойства продукта.

«Вчерашний хлеб лучше воспринимается желудком. С точки зрения пользы лучше взять вчерашний хлеб или сухарик», — полагает Черняева.

Ранее, как сообщал портал Nation News, врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская дала советы по питанию в пост.

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